Israels Premierminister Netanjahu steht erneut wegen seines Umgangs mit Medien unter Druck.

Dabei geht es um einen jetzt bekanntgewordenen Mitschnitt eines Gesprächs mit Kommunikationsminister Kara von vor zwei Jahren. Darin fragt Netanjahu, ob Kara die für das Fernsehen zuständige Behörde auflösen könne. Als der Minister antwortet, man prüfe dies, schlägt Netanjahu vor, die Behörde gleich komplett abzuschaffen. Hintergrund war deren Vorwurf an den Fernsehsender Kanal 20, nicht die Vorgaben für Nachrichtensendungen zu erfüllen. Kanal 20 stand der Regierungspolitik positiver gegenüber als andere israelische Fernsehprogramme. Dass die Ton-Aufnahmen des Gesprächs echt sind, wird von der Regierungsseite nicht bestritten.



Zuletzt hatte Netanjahu Vorwürfe gegen die Fernsehserie "Our Boys" - auf Deutsch "Unsere Jungs" - erhoben. Er hielt dem US-Sender HBO und dem israelischen Kanal Keschet vor, eine antisemitische Serie geschaffen zu haben, die Israel in ein schlechtes Licht rücke. Die TV-Reihe befasst sich mit der Entführung und Ermordung von drei israelischen Teenagern sowie dem anschließenden Rachemord an einem 16-jährigen Palästinenser durch jüdische Extremisten. Die Ereignisse gelten als ein Auslöser des Gaza-Kriegs vom Sommer 2014.