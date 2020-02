In Israel hat Ministerpräsident Netanjahu den Bau von 3.500 Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland angekündigt.

Diese sollten in dem strategisch wichtigen Gebiet E1 errichtet werden, erklärte Netanjahu. Dabei handelt es sich um einen Korridor zwischen Jerusalem und der jüdischen Siedlung Maale Adumim. Erst am Donnerstag hatte Netanjahu den Ausbau zweier jüdischer Viertel in Ostjerusalem angekündigt. Dort sollen mehr als 5.000 Wohneinheiten für jüdische Bewohner entstehen. Der UNO-Sicherheitsrat fordert seit mehreren Jahren einen vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten, einschließlich Ostjerusalems.