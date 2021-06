In Israel zeichnet sich für die neu gebildete Koalition aus acht Parteien eine schwierige Regierungszeit ab.

Das Bündnis mit Kräften aus dem breiten politischen Spektrum des Landes verfügt nur über eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten. Dem bisherigen Oppositionsführer Lapid war es gestern Abend gelungen, eine Koalition zu bilden. Bereits am Montag soll über die neue Regierung abgestimmt und diese auch vereidigt werden.

Netanjahu versucht, Regierungsbildung zu verhindern

Nach Angaben israelischer Medien versucht Ministerpräsident Netanjahu allerdings, die Regierungsbildung weiter zu verhindern. Der Chef der Likud-Partei appellierte vor allem an nationalistische Abgeordnete, die Koalition nicht zu unterstützen.



Zudem gibt es auch nach der Unterzeichnung der Koalitionsvereinbarung Berichte über mindestens einen möglichen Abtrünnigen in den Reihen der Jamina-Partei von Ex-Verteidigungsminister Bennett.

Acht teils gegensätzliche Partner

Die neue Koalition besteht aus acht teils völlig gegensätzlichen Partnern. Mit der Raam-Partei ist zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine unabhängige arabische Partei an der Regierung beteiligt. Die Jamina-Partei galt nach der Wahl am 23. März als entscheidender Faktor für die Regierungsbildung. Lapid will Bennett für die ersten beiden Jahre der Legislaturperiode den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten lassen. Laut der Rotationsvereinbarung will er ihn anschließend - ab dem 27. August 2023 - für weitere zwei Jahre ablösen. Bis dahin soll Lapid das Amt des Außenministers übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.