Angesichts eines Rekordwerts von Corona-Neuinfektionen verhängt Israel neue Einschränkungen.

Regierungschef Netanjahu sagte, Versammlungen sollten wieder beschränkt werden. In Festhallen, Bars und Clubs dürften nur noch bis zu 50 Menschen zusammenkommen. Vorher waren es bis zu 250 gewesen. An anderen geschlossenen Orten, darunter auch Gebetshäuser, dürften sich nur noch bis zu 20 Menschen versammeln, erklärte Netanjahu. Zuletzt waren in Israel binnen 24 Stunden 966 neue Infektionsfälle registriert worden.