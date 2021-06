In Israel wählt das Parlament am Nachmittag einen neuen Staatspräsidenten.

Kandidaten sind der frühere Oppositionsführer Herzog und die Aktivistin Peretz. Der bisherige Präsident Rivlin wird nach sieben Jahren in Amt am 9. Juli abgelöst. Zudem entscheidet sich heute, ob das Land eine neue Regierung bekommt. Am späten Abend endet die Frist zur Bildung einer neuen Koalition, die den bisherigen Premierminister Netanjahu entmachten würde. Zuletzt fehlten Oppositionsführer Lapid und dem Nationalisten Bennett für eine neue Mehrheit in der Knesset noch mehrere Stimmen. Die Koalition soll Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum umfassen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.