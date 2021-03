Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine niedrige Beteiligung ab.

Wie das Zentrale Wahlkomitee mitteilte, lag sie am Nachmittag bei 34,6 Prozent. Bei der Abstimmung vor einem Jahr hatte sie zu dem Zeitpunkt 3,5 Prozentpunkte höher gelegen. Regierungschef Netanjahu strebt eine Wiederwahl an. Die bisherige Koalitionsregierung unter seiner Führung war im Dezember im Streit um den Haushalt zerbrochen. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus Likud-Partei stärkste Kraft werden. Unklar ist aber, ob es ihm gelingt, eine Koalition zu bilden, die in der Knesset eine Mehrheit hat.



Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der Wahllokale gegen 21 Uhr unserer Zeit gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.