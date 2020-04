In Israel sind die Verhandlungen für eine neue Regierung weiter ergebnislos geblieben.

Ein Treffen zwischen Oppositionskandidat Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß und Regierungschef Netanjahu von der rechtskonservativen Likud-Partei endete am Nachmittag ohne Einigung. Beide Parteien teilten in einer Stellungnahme mit, die Verhandlungsteams würden nach Ende des Pessachfestes am Mittwochabend erneut zusammenkommen. Präsident Rivlin hatte die Frist zur Regierungsbildung für Gantz zuletzt um weitere 48 Stunden verlängert.



Israel wird seit Ende 2018 von einer Übergangsregierung unter Netanjahu verwaltet. Am 2. März hatten die Bürger ein neues Parlament gewählt. Dabei gab es keinen klaren Sieger. Sollte die Regierungsbildung scheitern, muss in Israel zum vierten Mal seit April 2019 gewählt werden.