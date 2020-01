In Israel hat das Oberste Gericht die Entscheidung darüber vertagt, ob Ministerpräsident Netanjahu nach der Korruptions-Anklage erneut Regierungschef werden kann.

Das dreiköpfige Gremium teilte in Jerusalem mit, angesichts der höchst komplizierten Lage, in der sich der Staat Isreal befinde, habe man entschieden, mit Zurückhaltung zu handeln und die Klage abzuweisen.



Netanjahu war im November wegen des Verdachts der Korruption, des Betrugs und der Untreue angeklagt worden. Er bestreitet die Vorwürfe. Netanjahu ist derzeit geschäftsführender Ministerpräsident, weil nach zwei Parlamentswahlen im vergangenen Jahr keine neue Regierung gebildet werden konnte. Am 2. März soll in Israel erneut gewählt werden.