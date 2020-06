Der Oberste Gerichtshof Israels hat die nachträgliche Legalisierung von Siedlungen auf dem Land von Palästinensern gestoppt.

Das Gericht erklärte ein Gesetz für ungültig, mit dem die Regierung hunderte Hektar Land im besetzten Westjordanland enteignen wollte. Demnach sollten Palästinenser, auf deren Land die Siedlungen gebaut wurden, lediglich eine finanzielle Entschädigung erhalten. Das israelische Parlament hatte das Gesetz im Jahr 2017 verabschiedet. Israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen hatten dagegen geklagt.



Die für die Siedlungen zuständige israelische Ministerin Hotoveli äußerte sich verärgert über das Urteil. Das Gericht habe die Axt an das Recht der Juden gelegt, das Land Israel zu besiedeln. Hotoveli fügte hinzu, die beste Antwort darauf sei die geplante israelische Annexion von Teilen des Westjordanlands und eine Fortsetzung des Siedlungsbaus. Völkerrechtlich werden die israelischen Siedlungen auf Palästinensergebiet als illegal betrachtet.



Bundesaußenminister Maas will das Thema heute bei einem Besuch in Israel mit Ministerpräsident Netanjahu und weiteren Regierungsvertretern erörtern. Im Anschluss reist der SPD-Politiker weiter nach Jordanien.