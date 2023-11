Hunderttausende Palästinenser sind aus dem besonders umkämpften Norden in den Süden des Gazastreifens geflohen. (Fatima Shbair/AP/dpa)

Israel ruft Zivilisten seit Wochen dazu auf, sich im Süden des Palästinensergebiets in Sicherheit zu bringen. Allerdings gibt es auch dort Luftangriffe. Der islamistischen Hamas zufolge wurden mehr als 70 Prozent der Bewohner des Gazastreifens aus ihren Häusern vertrieben.

Die israelische Armee kündigte auch an, bei der Verlegung von Babys aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu helfen. Nach palästinensischen Angaben sind gestern zwei Babys und vier weitere Patienten gestorben, weil das Krankenhaus keinen Strom mehr hat. Die Angaben konnten nicht überprüft werden. In der vergangenen Nacht kam es in der Nähe des Krankenhauses erneut zu Kämpfen. Israel wirft der Hamas vor, die Krankenhausanlage als Kommandozentrale zu nutzen.

In Rafah im Süden des Gazastreifens soll heute der Grenzübergang zu Ägypten wieder geöffnet werden. Das teilten die Behörden in Gaza mit. Inhaber ausländischer Pässe können somit wieder ausreisen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.