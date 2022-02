Individualtouristen dürfen wieder nach Israel kommen. (AFP/Emmanuel DUNAND / AFP)

Das Büro von Ministerpräsident Bennett teilte mit, man beobachte einen stetigen Rückgang der Daten über Erkrankte. Daher sei es an der Zeit, das Land schrittweise wieder zu öffnen. Die Lockerungen treten laut Mitteilung am 1. März in Kraft. Bennett bezeichnete die gegenwärtige Lage im Land als gut. Er kündigte allerdings gleichzeitig schnelles Handeln an, sollte eine neue Virusvariante auftreten.

