Krieg im Nahen Osten

Israel öffnet Fluchtroute für Bewohner von Gaza. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hani Alshaer)

Ein Armeesprecher teilte im Onlinedienst X mit, die Route werde mittags für 48 Stunden geöffnet. Die israelische Armee hatte gestern eine Offensive mit Bodentruppen in der Stadt gestartet. Laut Verteidigungsminister Katz soll damit terroristische Infrastruktur zerstört werden. Die Ausweitung des Krieges löste international Kritik aus.

Als Reaktion auf Israels Vorgehen im Gazastreifen will die EU-Kommission Pläne für Sanktionen gegen das Land vorlegen. Wie eine Sprecherin mitteilte, wird es dabei unter anderem um ein mögliches Aussetzen von bestimmten Handelsvereinbarungen gehen. Vorgesehen ist auch ein Stopp von Zahlungen aus einem EU-Topf für die internationale Zusammenarbeit.

Deutschland sollte sich nach Ansicht des SPD-Außenpolitikers Ahmetovic den Plänen anschließen. Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundesrepublik müsse ihre Blockadehaltung aufgeben. Ahmetovic betonte, fast jeder andere europäische Staat tue dies.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.