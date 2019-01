Drei Monate vor der Parlamentswahl in Israel hat sich das größte Oppositionsbündnis aufgespalten.

Der Vorsitzende der Arbeitspartei, Gabbay, kündigte an, man werde die Zionistische Union verlassen. Zu ihr gehört auch die Hatnua-Partei der ehemaligen israelischen Außenministerin Livni. Das Bündnis war bei der Wahl 2015 zweitstärkste Kraft hinter der rechtsgerichteten Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu geworden.



Erst vor wenigen Tagen hatten zwei Minister aus Netanjahus Regierung eine neue rechte Partei gegründet. Die Parlamentswahl in Israel findet am 9. April statt.