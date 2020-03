In Israel hat sich das oppositionelle Mitte-Bündnis Blau-Weiß nach einem Streit aufgespalten.

Die Trennung steht im Zusammenhang mit der Regierungsbildung: Ministerpräsident Netanjahu und sein politischer Rivale Gantz streben eine Koalition an. Dagegen hatten mehrere Politiker protestiert. Zwei Abgeordnete der Knesset bildeten eine neue Fraktion. Zudem schlossen sich die Zukunftspartei und die Telem-Partei zu einem Bündnis zusammen. Medienberichten zufolge soll die geplante Regierungskoalition aus der Partei von Gantz und Netanjahus Likud bestehen, in die dann weitere Parteien eintreten könnten. Netanjahu und Gantz hätten außerdem vereinbart, das Amt des Premierministers aufzuteilen: Zunächst solle anderthalb Jahre Netanjahu die Regierung anführen, danach werde Gantz die Geschäfte übernehmen.



Israel hatte am 2. März zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament gewählt, weil die Bildung einer Regierung nicht gelang.