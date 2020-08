Bei einer Kundgebung vor der deutschen Vertretung in Ramallah haben rund hundert Palästinenser für die Freilassung eines in israelischer Haft befindlichen Aktivisten demonstriert.

Die Europäische Union müsse den Druck auf Israel verstärken, damit der Anführer der internationalen Israel-Boykott-Kampagne BDS, Mahmud Nawadschaa, freikomme, sagte BDS-Mitbegründer Omar Barghuti. Unterstützt wird die Forderung auch von der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International". Wegen der derzeitigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft richteten sich die Aktivisten speziell an die Bundesregierung.



Nawadschaa war Ende Juli in seinem Haus in Ramallah festgenommen worden. Amnesty bewertet die Verhaftung als ungerechtfertigt. Aus Israel heißt es, es gehe um Sicherheitsverstöße, nicht um dessen BDS-Beteiligung.



BDS fordert den wirtschaftlichen Boykott Israels wegen der Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten. Die israelische Regierung stuft die Organisation als antisemitisch ein.