Rund drei Monate nach dem Umzug verlegt Paraguay seine Botschaft in Israel von Jerusalem wieder zurück nach Tel Aviv. Damit solle zu den diplomatischen Bemühungen um einen Frieden in der Region beigetragen werden, teilte das Außenministerium in Asuncion mit. Als Reaktion ordnete Israels Regierungschef Netanjahu die Schließung der Botschaft in Paraguay an, wie sein Büro mitteilte.

Die Entscheidung des südamerikanischen Landes werfe einen Schatten auf die Beziehungen zwischen beiden Ländern, hieß es. Mitte August hatte der neue Präsident Paraguays, Abdo Benitez, sein Amt angetreten.



Nach den USA und Guatemala hatte Paraguay im Mai als drittes Land seine Botschaft nach Jerusalem verlegt. Der Umzug der US-Botschaft hatte zu Unruhen am Gazastreifen geführt, bei denen rund 60 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen wurden. Sowohl Israel als auch die Palästinenser beanspruchen Jerusalem als Hauptstadt.