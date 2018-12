Das israelische Parlament hat sich aufgelöst und damit den Weg für eine vorzeitige Wahl geebnet.

102 der insgesamt 120 Abgeordneten der Knesset stimmten in Jerusalem für einen entsprechenden Beschluss. Zwei votierten dagegen, der Rest war abwesend. Ministerpräsident Netanjahu hatte am Montag erklärt, seine Koalition habe sich auf den 9. April als Termin für eine Neuwahl verständigt. Seit dem Rücktritt von Verteidigungsminister Lieberman im November konnte er nur noch mit knapper Mehrheit regieren. In der Debatte forderte Oppositionsführerin Livni, vor der Wahl ein Mitte-Links-Bündnis gegen Netanjahu zu bilden. Nur geeint könne man einen Regierungswechsel herbeiführen.



Die aktuelle Amtszeit ist bereits Netanjahus vierte. Seit 2009 ist er durchgängig im Amt. Derzeit steht er wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck.