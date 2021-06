Das israelische Parlament wird am Sonntag in einer Sondersitzung über die neue Regierung abstimmen.

Das teilte Parlamentspräsident Levin mit. Ein Bündnis aus acht Parteien will Ministerpräsident Netanjahu nach zwölf Jahren an der Macht ablösen. Der 71-Jährige versucht noch, dies zu verhindern. Er hofft auf Abtrünnige. Das Bündnis hat nur eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten.



Die Nachfolge Netanjahus als Regierungschef will der ultrarechte Politiker Bennett antreten. Dem Bündnis gehören acht Parteien vom rechten bis zum linken Sprektrum an, sowie eine arabische Partei.

