In Israel hat Parlamentspräsident Edelstein seinen Rücktritt erklärt.

Edelstein sagte in Jerusalem, er verzichte lieber auf sein Amt, als sich der Anordnung des Höchsten Gerichts zu beugen. Dieses hatte verfügt, umgehend die Neuwahl des Parlamentspräsidenten anzuberaumen. Edelstein hatte vergangene Woche die Aktivitäten des Parlaments ausgesetzt und dies unter anderem mit den Beschränkungen wegen der Pandemie begründet.



Die Opposition vertritt dagegen die Ansicht, das Parlament müsse weiterarbeiten, um die Regierung zu kontrollieren. Das Bündnis Blau-Weiß will einen seiner Abgeordneten zum Parlamentspräsidenten wählen lassen. Ministerpräsident Netanjahu soll bereits gedroht haben, in diesem Fall die Verhandlungen über eine große Koalition zu beenden.