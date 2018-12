Die israelische Polizei empfiehlt eine weitere Anklage gegen Regierungschef Netanjahu und seine Frau Sara.

Die Ermittlungen hätten genügend Beweise für Betrug und Bestechlichkeit geliefert, teilte ein Sprecher in Jerusalelm mit. Netanjahu wird zur Last gelegt, dem Telekommunikationskonzern Bezeq regulatorische Vorteile verschafft zu haben. Im Gegenzug sollen positive Berichte über ihn und seine Frau auf einer Internetseite veröffentlicht worden sein, die zu dem Unternehmen gehört. Netanjahu wies alle Vorwürfe umgehend zurück und sprach von einer medialen Hexenjagd.



Die Polizei hat bereits Anklagen gegen Netanjahu in zwei weiteren Fällen empfohlen: Der Annahme von Geschenken von befreundeten Milliardären und einem weiteren Deal über eine positive Berichterstattung im Gegenzug für vorteilhafte Regulierungen für eine Zeitung.