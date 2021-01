In Israel ist die Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu forderten.

Nach Angaben der Polizei hatten sich Hunderte Menschen in der Nähe von Netanjahus Amtssitz in Jerusalem versammelt. Einige hätten Gegenstände geworfen und versucht, Barrikaden zu überwinden. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen.



Die Proteste gegen den Ministerpräsidenten dauern seit Monaten an. Hintergrund ist der laufende Korruptionsprozess gegen Netanjahu.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.