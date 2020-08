US-Außenminister Pompeo hat für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten geworben.

Er hoffe, dass nach den Vereinigten Arabischen Emiraten weitere Länder diplomatische Beziehungen zu Israel aufnähmen, sagte Pompeo in einer Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu in Jerusalem. Dies würde das Leben ihrer Einwohner verbessern und die Stabilität in der Region erhöhen. Pompeo versicherte, man werde Israel weiter militärisch unterstützen. Auch den Vereinigten Arabischen Emiraten werde man die Ausrüstung liefern, die sie brauchten, um sich vor der Bedrohung durch den Iran zu schützen.



Israel und die Emirate hatten unter US-Vermittlung vereinbart, volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Israel setzte zugleich seine Annexionspläne für Teile des Westjordanlands aus.