Israels Präsident Rivlin hat Oppositionsführer Lapid mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

Er habe mit Lapid gesprochen und ihm das Mandat erteilt, sagte Rivlin an seinem Amtssitz in Jerusalem. Lapids liberale Zukunftspartei war aus der Wahl im März als zweitstärkste Kraft hervorgegangen. Der 57-Jährige hatte sich gestern für eine stabile Einheitsregierung ausgesprochen.



Zuvor war Ministerpräsident Netanjahu mit der Regierungsbildung gescheitert; in der Nacht auf Mittwoch war eine entsprechende Frist abgelaufen. Netanjahu, gegen den ein Korruptionsprozess läuft, bleibt jedoch weiter geschäftsführend im Amt.



Die Wahlen im März hatten keinen klaren Sieger hervorgebracht. Lapids Aussichten, ein Bündnis zu formen, werden allerdings als ebenso gering eingeschätzt wie die Netanjahus. Deshalb könnte es erneut Parlamentswahlen geben - es wären dann ie fünften binnen zwei Jahren.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.