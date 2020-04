Nach den erfolglosen Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition in Israel hat Präsident Rivlin nun das Parlament mit der Regierungsbildung beauftragt.

Rivlin erklärte, der Schritt sei notwendig, weil sich das Land in diesem Jahr im dritten Wahlkampf in Folge befinde, ohne dass einer der gewählten Volksvertreter in der Lage sei, eine Regierung zu bilden, die das Vertrauen der Knesset habe. - In der vergangenen Nacht war eine weitere Frist für die Koalitionsverhandlungen zwischen Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionskandidat Gantz abgelaufen. Beide Seiten erklärten jedoch, weiterhin über die Bildung einer nationalen Notstandsregierung verhandeln zu wollen. Da das Mandat nun bei der Knesset liegt, kann jeder Abgeordnete - auch Gantz und Netanjahu - versuchen, binnen 21 Tagen die Unterstützung von 61 der insgesamt 120 Parlamentarier zu finden.