Bundespräsident Steinmeier hat seinen Israel-Besuch fortgesetzt.

In Jerusalem kam er mit dem scheidenden israelischen Präsidenten Rivlin zusammen. Geplant ist später auch ein Treffen mit der neuen Regierung von Ministerpräsident Bennett und dessen Koalitionspartner Lapid.



Zu Beginn seines Besuchs hatte Steinmeier gestern Abend ein energisches Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland und in anderen Teilen der Welt gefordert. In einer Rede sagte er, für Deutsche dürfe es niemals zum leeren Ritual werden, an den Holocaust zu erinnern, den Antisemitismus zu bekämpfen und an der Seite Israels zu stehen. Steinmeier zeichnete am Abend in Tel Aviv mehrere israelische Bürger mit dem Bundesverdienstkreuz aus.



Für Steinmeier ist es der erste Staatsbesuch seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

