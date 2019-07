In Israel sind nach dem Tod eines Jugendlichen mit äthiopischen Wurzeln bei einem Polizeieinsatz die Proteste eskaliert.

Wie die Behörden mitteilten, wurden bei gewaltsamen Ausschreitungen rund 150 Menschen verletzt, darunter mehr als 110 Polizisten. 136 Demonstranten seien festgenommen worden. Tausende aus Äthiopien stammende Juden hatten gestern Abend landesweit gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert. Dabei setzten Demonstranten Fahrzeuge in Brand und blockierten zentrale Kreuzungen.



Am Sonntag hatte ein Polizist einen 18-Jährigen erschossen, als er in einen Streit eingriff. Der Polizist gab an, sich bedroht gefühlt zu haben. Augenzeugen bestreiten diese Darstellung.