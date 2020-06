Erneut haben sich auf dem Rabin-Platz im Zentrum von Tel Aviv mehrere tausend Regierungsgegner versammelt.

Sie demonstrierten gegen Pläne der israelischen Regierung, die Annexion der jüdischen Siedlungen und des Jordantals im Westjordanland voranzutreiben. Auf zahlreichen Transparenten wurde Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht. Die neue israelische Regierung unter Führung von Ministerpräsident Netanjahu will - in Übereinstimmung mit US-Präsident Trump - konkrete Schritte im Westjordanland möglicherweise schon im Juli vollziehen. Bereits in den Wochen vor der Vereidigung der Regierung hatte es in Tel Aviv am Wochenende regelmäßig Proteste gegeben.