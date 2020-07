In Israel haben mehrere tausend Menschen gegen den Kurs der Regierung in der Corona-Krise demonstriert.

In Tel Aviv versammelten sich am Abend zahlreiche Menschen und warfen der politischen Führung Korruption vor. In Jerusalem zogen die Demonstranten vom Amtssitz des Ministerpräsidenten Netanjahu in Richtung Stadtzentrum.



Netanjahu hat ein milliardenschweres Hilfspaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angekündigt. Kritiker halten die Maßnahmen für ungeeignet. Durch die Krise ist die Erwerbslosenquote in Israel auf mehr als 20 Prozent gestiegen. In dem Land haben sich bisher fast 50.000 Menschen mit dem Coronavirus infinziert. Zuletzt stieg die Zahl der Ansteckungen wieder.