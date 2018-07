In Israel haben tausende Menschen gegen ein Gesetz protestiert, das homosexuelle Paare von der Möglichkeit ausschließt, eine Leihmutter zu engagieren.

In Tel Aviv versammelten sich nach Schätzungen der Zeitung "Haaretz" rund 60.000 Menschen auf dem zentralen Rabin-Platz. Die Polizei gab keine Teilnehmerzahl an. Zunächst hatten die Demonstranten für rund 20 Minuten eine Autobahn blockiert. Auch im Zentrum von Jerusalem wurde der Verkehr lahmgelegt, laut Polizei gab es zwei Festnahmen.



Das israelische Parlament hatte am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das Leihmutterschaften für alleinstehende Frauen oder solche, die keine Kinder bekommen können, erlaubt. Gleichgeschlechtlichen Paaren und alleinstehenden Männern wird dies dagegen verwehrt. Zuvor waren Leihmutterschaften in Israel nur heterosexuellen, verheirateten Paaren gestattet.

