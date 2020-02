Der Prozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu beginnt am 17. März.

Das teilte das Justizministerium in Jerusalem mit. Netanjahu müsse dabei anwesend sein. Dem Regierungschef werden Bestechung, Betrug und Untreue zur Last gelegt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.



In Israel findet am 2. März eine Parlamentswahl statt, die dritte innerhalb eines Jahres. Trotz der Anklage strebt Netanjahu eine Wiederwahl an.