In Israel ist der Korruptionsprozess gegen Ministerpräsident Netanjahu nach einer Stunde auf den 19. Juli vertagt worden.

Bei der Ankuft am Gericht in Jerusalem hatte Netanjahu erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anklage gegen ihn bezeichnete er als lächerlich. Netanjahu wird unter anderem vorgeworfen, für politische Gefälligkeiten teure Geschenke angenommen zu haben. Um eine positive Berichterstattung über seine Regierung zu erreichen, soll er außerdem Medienunternehmer begünstigt haben.



Im Laufe des Prozesses sollen mehr als 300 Zeugen befragt werden. Im Falle einer Verurteilung drohen Netanjahu mehrere Jahre Haft. - Er war vor einer Woche zum fünften Mal als Ministerpräsident vereidigt worden. Politische Gegner hatten versucht, seinen Amtsantritt wegen des Korruptionsprozesses per Petition zu verhindern.