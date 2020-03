In Israel ist der Korruptionsprozess gegen Ministerpräsidenten Netanjahu wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben worden.

Das Justizministerium in Jerusalem nannte als neuen Termin den 24. Mai. Eigentlich sollte der Prozess am Dienstag beginnen. Dem Regierungschef werden Bestechung, Betrug und Untreue zur Last gelegt. Es geht unter anderem um den Verdacht der Beeinflussung von Medien und um die Annahme von Luxusgeschenken befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Netanjahu weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück.