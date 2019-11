Aus dem Gazastreifen sind heute früh nach israelischen Angaben erneut zahlreiche Raketen abgeschossen worden. In Tel Aviv und weiteren Städten wurde Raketenalarm ausgelöst. Bei den Raketenangriffen handelt es sich nach Angaben unseres ARD-Hörfunkkorrespondenten Hammer um die Vergeltung militanter Palästinenser für die Tötung eines Kommandeurs der Extremistengruppe "Islamischer Dschihad".

Das israelische Militär sprach von einem "erheblichen Beschuss" durch Raketen und erklärte, man stelle sich auf eine mehrtägige Auseinandersetzung ein. In einem Tweet heißt es, der "Islamische Dschihad" feuere "wahllos" Raketen auf Zivilisten: "Wir werden sie verteidigen".



Hammer berichtet, zum ersten Mal seit fünf Jahren blieben in Tel Aviv auch die Schulen geschlossen. Die "Jerusalem Post" listet die Städte und Orte auf, für die Raketenalarm ausgelöst wurde. Dort heißt es auch, der "Iron Dome", die israelische Raketenabwehr, habe Raketen aus Gaza abgefangen.

Befehlshaber getötet

Zuvor hatte die Armee bekanntgegeben, durch einen Luftangriff auf ein Haus in Gaza-Stadt habe man einen Befehlshaber des Islamischen Dschihad in Palästina getötet. Die Gruppe bestätigte, bei dem Angriff seien ihr Kommandeur für den Norden des Gazastreifens und seine Frau getötet worden. Zwei Menschen seien verletzt worden. Israel hatte den Mann für vergangene Raketenangriffe auf den Süden des Landes verantwortlich gemacht.



Die "Jerusalem Post" zitiert auch einen hochrangigen Funktionär des Islamischen Dschihad mit den Worten, Israels Ministerpräsident Netanjahu habe mit der Tötung des Kommandeurs "alle roten Linien" überschritten: "Wir ziehen in den Krieg". Ein Sprecher der israelischen Armee betonte inzwischen, Israel kehre nicht zur Politik der gezielten Tötungen zurück. In diesem Fall sei es darum gegangen, eine direkte Bedrohung abzuwenden.



Nach Angaben Syriens griff Israel auch das Haus eines weiteren Kommandeurs des Islamischen Dschihad in Damaskus an. Dabei soll sein Sohn getötet worden sein.