Auch heute gab es wieder Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen auf Israel. In Tel Aviv waren Explosionen zu hören. Das israelische Militär zog Kampftruppen und Panzer an der Grenze zum Gazastreifen zusammen.

Die radikal-islamische Hamas erklärte, man habe auch Raketen auf den internationalen Flughafen Ramon im Süden des Landes abgefeuert. Laut israelischen Behörden schlugen dort aber keine Geschosse ein; der Betrieb laufe normal weiter, hieß es. Nach mehreren US-Fluggesellschaften stoppten heute auch die Lufthansa und British Airways vorerst alle Flüge nach Israel.



Bisher wurden in Israel bei dem tagelangen Raketenbeschuss sieben Menschen getötet. Bei Angriffen der israelischen Armee auf den Gaza-Streifen gab es nach Angaben der Hamas 83 Tote, darunter viele Zivilisten. Israels Sicherheitskabinett beschloss in der Nacht laut Medienberichten eine Ausweitung des Militäreinsatzes. Verteidigungsminister Gantz kündigte zudem eine Verstärkung der Sicherheitskräfte im Inland an. Er reagierte damit auf Auschreitungen in mehreren Städten zwischen jüdischen und arabischen Israelis. Auslöser der jüngsten Eskalation war unter anderem die drohende Zwangsräumung palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem.



Unterdessen gingen die internationalen Bemühungen um eine Beruhigung der Lage weiter. Eine ägyptische Delegation reiste zu Gesprächen mit israelischen Regierungsvertretern nach Tel Aviv, um die Möglichkeit einer Waffenruhe zu erörtern. Auch ein Spitzendiplomat der US-Regierung wurde in die Region entsandt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.