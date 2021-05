In Israel deutet sich die Bildung einer Regierung ohne Beteiligung der Likud-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Netanjahu an.

Der Vorsitzende der ultrarechten Jamina-Partei, Bennett, kündigte in Jerusalem an, sich einer Koalition zur Ablösung Netanjahus anzuschließen. Er werde alles unternehmen, um ein Bündnis mit Oppositionsführer Lapid von der Zukunftspartei zu schließen, sagte Bennett. Lapid ist mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Frist dafür läuft am Mittwoch ab.



Lapids sogenanntem "Bündnis für den Wandel" würden auch die "Liste Blau-Weiß" von Netanjahus einstigem Regierungspartner Gantz und die Partei "Unser Haus Israel" von Ex-Verteidigungsminister Lieberman sowie zwei weitere Parteien angehören. Laut Medienberichten ist eine Partnerschaft mit rotierenden Ministerpräsidenten geplant.

