Die israelische Regierung will Beobachtern das Filmen in Wahllokalen während der Parlamentswahl am 17. September erlauben.

Auf einen entsprechenden Gesetzentwurf verständigte sich das Kabinett bei einer Sitzung in Jerusalem. Er soll morgen zur ersten Lesung ins Parlament eingebracht werden. Ministerpräsident Netanjahu sagte, der beste Weg, um Betrug zu verhindern, bestehe darin, Kameras in jedem Wahllokal zu platzieren. Beobachtern konkurrierender Parteien solle es ermöglicht werden, sich gegenseitig zu überwachen.



Der Vorsitzende der Arbeiterpartei, Peres, kündigte an, vor das Oberste Gericht zu ziehen, sollte das Parlament dem Gesetzentwurf zustimmen. Das Filmen in Wahllokalen sei ein Eingriff in die demokratischen Rechte der Bürger.