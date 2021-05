Im Nahost-Konflikt zeichnet sich nach Medienberichten eine Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ab. Wie aus Regierungskreisen verlautete, will das israelische Sicherheitskabinett am Abend über das Thema beraten.

An dem Treffen sollen Regierungschef Netanjahu sowie hochrangige Armeevertreter teilnehmen. Es soll um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) beginnen. Im Vorfeld bestätigten bereits Diplomaten, dass an einer Feuerpause gearbeitet werde. Auch Deutschland unterstützt die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand.



Ein ranghoher Vertreter der Hamas sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe "intensive" Verhandlungen über eine Feuerpause unter der Beteiligung Katars, aber noch keine konkreten Ergebnisse. Er rechne mit einer "Rückkehr zur Ruhe in den kommenden Stunden" oder morgen.

Maas: "Sicherheit Israels nicht verhandelbar"

Bundesaußenminister Maas hält sich derzeit zu Gesprächen in Israel auf. Bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Aschkenasi in Tel Aviv sagte Maas, die Sicherheit Israels und genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland sei nicht verhandelbar. Darauf könne sich Israel immer verlassen. Die Gewalt müsse schnell beendet werden. - Maas kam bei seinem Besuch auch mit Präsident Rivlin, Verteidigungsminister Gantz und Ministerpräsident Netanjahu zusammen. In Ramallah war am Abend ein Gespräch von Maas mit Palästinenserpräsident Abbas geplant. Dieser telefonierte bereits mit Bundeskanzlerin Merkel. Nach Angaben eines Sprechers unterstrichen beide die Bedeutung einer schnellen Feuerpause.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.