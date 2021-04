Israels Präsident Rivlin hat die Beratungen über eine Regierungsbildung eingeleitet.

Rivlin traf am Morgen in Jerusalem zunächst auf Repräsentanten der rechtskonservativen Regierungspartei Likud um Ministerpräsident Netanjahu. Im Verlauf des Tages sind Gespräche mit 13 Fraktionen geplant. Der Staatspräsident muss bis Mittwoch einem Kandidaten den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Nach der vierten Wahl in zwei Jahren haben weder das Lager von Netanjahu noch seine Gegner eine Mehrheit.



Heute beginnen zudem im Korruptionsprozess gegen Netanjahu die Zeugenbefragungen. Am Morgen erschien er vor Gericht. Der am längsten amtierende Regierungschef Israels ist in drei Punkten angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe.

