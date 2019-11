Der israelische Präsident Rivlin hat das Parlament offiziell aufgefordert, einen Premierminister zu bestimmen.

In den kommenden drei Wochen liege die Aufgabe, eine Person für die Bildung einer Regierung zu finden, in den Händen der Mitglieder der Knesset, erklärte Rivlin vor den Abgeordneten in Jerusalem. Mit dem Schritt soll der Stillstand bei der Suche nach einer Regierung beendet werden. Wenn das Parlament keinen mehrheitsfähigen Kandidaten findet, dürfte es zu Neuwahlen kommen.



Gestern hatte Oppositionsführer Gantz den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben. Zuvor hatte sich auch Ministerpräsident Netanjahu vergeblich um eine Mehrheit bemüht.