In Israel hat Präsident Rivlin dem Oppositionspolitiker Gantz und Ministerpräsident Netanjahu weitere 48 Stunden Zeit eingeräumt, um eine Regierung zu bilden.

Die Frist dafür wäre eigentlich um Mitternacht abgelaufen. Wie das Präsidialbüro mitteilte, stimmte Rivlin der Bitte beider Politiker unter der Voraussetzung zu, dass sie kurz vor einer Einigung stehen. Gantz war nach der Parlamentswahl im März vom Staatschef mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Ursprünglich hatte der ehemalige Armeechef eine Beteiligung an einer Regierung mit dem unter Korruptionsanklage stehenden Netanjahu abgelehnt. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sprachen sich dann aber beide für eine "nationale Notstandsregierung" aus. Am Samstag hatte Gantz den Präsidenten um zwei Wochen mehr Zeit gebeten, was dieser aber ablehnte.