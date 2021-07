Der scheidende israelische Präsident Rivlin hat Deutschland als wichtigen Partner im Kampf gegen Antisemitismus und Hass bezeichnet.

Rivlin äußerte sich anlässlich des Besuches von Bundespräsident Steinmeier in Jerusalem, den er als engen Freund würdigte. Es sei von großer symbolischer Bedeutung, dass Steinmeier das letzte Staatsoberhaupt sei, das er empfange. Steinmeier zeichnete in seiner Rede den Weg der Freundschaft zu Rivlin nach. Zugleich bekräftigte er mit Blick auf den Nahost-Konflikt, dass es aus seiner Sicht langfristig keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung gebe. Derzeit gehe es aber erst einmal darum, ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen Israel und den Palästinensern herzustellen.



Steinmeier trifft heute auch Rivlins gewählten Nachfolger Herzog. Geplant ist zudem ein Treffen mit der neuen Regierung von Ministerpräsident Bennett und dessen Koalitionspartner Lapid.

