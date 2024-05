Gazakrieg

Israel rückt weiter in Rafah vor - IGH berät diese Woche über Eilantrag gegen Israel

Der Internationale Gerichtshof befasst sich in dieser Woche mit dem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Gazastreifen. Die Anhörungen seien für Donnerstag und Freitag angesetzt worden, teilte das höchste UNO-Gericht in Den Haag mit. Südafrika hatte am vergangenen Freitag beim IGH erneut Sofortmaßnahmen gegen Israel beantragt und den Rückzug der israelischen Truppen aus Rafah verlangt.