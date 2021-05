In Jerusalem sind in der vergangenen Nacht bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften rund 90 Palästinenser verletzt worden.

16 von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete der israelische Rundfunk. Ein Polizeisprecher erklärte, es sei an zwei Orten zu Konfrontationen gekommen. Es gab mehrere Festnahmen. Auf dem Tempelberg etwa versammelten sich mehr als 90.000 Muslime am Ende des Fastenmonats Ramadan zum Gebet. Zu den Zusammenstößen kam es, als Palästinenser gegen drohende Zwangsräumungen protestierten. Jugendliche bewarfen die Einsatzkräfte mit Steinen, zündeten Feuer an und zerstörten Sperren, die den Zugang zur Altstadt verhindern sollten. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Schockgranaten ein.



Bereits am Vorabend waren bei Straßenschlachten in Jerusalem zahlreiche Palästinenser und Polizisten verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.