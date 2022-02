Der "Grüner Pass" in Israel hat nach Ansicht der Regierung seinen Dienst weitgehend getan und kann abgeschafft werden. (dpa)

Der Pass war bisher die Eintrittskarte ins öffentliche Leben. In vielen Bereichen kommt der Schritt einer Abschaffung fast aller Regeln gleich. Künftig soll der Grüne Pass nur noch in Hochrisikobereichen wie Alten- und Pflegeheimen oder bei großen Hochzeiten als Einlass- und Teilnahmeberechtigung erhalten bleiben.

Ansteckung mit Omikron offenbar auch noch nach vierter Impfung

Der Epidemiologe der Hebräischen Universität Jerusalem, Hagai Levine, sagte dem ARD-Hörfunk , durch die Omikron-Variante würden sich die Menschen leider auch nach drei und laut ersten Daten ebenso nach vier Impfungen anstecken. Im Vergleich zu anderen Varianten schützten Impfungen also nicht ausreichend vor einer Übertragung, und das sei der Grund, weniger auf den Grünen Pass zu setzen.

Levine selbst sieht die Entscheidung allerdings kritisch. Die Regierung müsse der Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Lage weiterhin gefährlich sei und die Menschen vorsichtig sein müssten, betonte er.

Die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel war am Wochenende auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, 1.263 schwer an Corona erkrankte Patienten würden in Krankenhäusern behandelt. Den vorherigen Höhepunkt hatte die Zahl vor gut einem Jahr mit rund 1.185 Schwerkranken erreicht.

Zahl der Neuinfektion geht zurück

Die Zahl der Neuinfektionen in Israel geht indes zurück. Experten gehen davon aus, dass die Omikron-Welle allmählich bricht. Nach den Angaben des Gesundheitsministeriums wurden gestern binnen 24 Stunden 33.374 neue Corona-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI an diesem Sonntag mehr als 133.000 Corona-Neuinfektionen, wobei Deutschland etwa neunmal so viele Einwohner wie Israel hat. Vor zwei Wochen hatte die Zahl der Neuinfektionen in Israel mit mehr als 85.000 einen Rekordstand erreicht.

