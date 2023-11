Der Grenzübergang Kerem Shalom zwischen dem Gazastreifen und Israel. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Naegele Eliska)

Gruppen von Palästinensern, die in Israel und im Westjordanland tätig waren, überquerten den Grenzübergang Kerem Schalom, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Das israelische Sicherheitskabinett hatte angekündigt, dass es in Israel keine palästinensischen Arbeiter aus dem Gazastreifen mehr geben werde. Diejenigen, die sich am Tag des Kriegsbeginns in Israel aufgehalten hätten, müssten zurückkehren. Israel breche den Kontakt zu dem Palästinensergebiet ab.

Nach Angaben der israelischen Behörde für zivile Angelegenheiten in den besetzten Gebieten haben rund 18.500 Menschen aus dem Gazastreifen eine Arbeitserlaubnis für Israel. Wieviele davon das Land verlassen müssen, sagte die Behörde nicht.

