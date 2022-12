Terrorvorwürfe

Israel schiebt palästinensischen Rechtsanwalt nach Frankreich ab (dpa-news/Lewis Joly)

Wie das Innenministerium mitteilte, wurde das Aufenthaltsrecht von Salah Hamuri wegen Terrorvorwürfen vor zwei Wochen aufgehoben. Der 37-Jährige besitzt neben dem palästinensischen auch einen französischen Pass und wurde in Israel seit März in sogenannter Administrativhaft festgehalten. Er arbeitete für einen palästinensischen Häftlingsverband, den Israel als Terrororganisationen einstuft.

Amnesty International bezeichnete die Abschiebung Hamuris als mögliches Kriegsverbrechen. Die Organisation warf Israel vor, die Zahl der Palästinenser in Ost-Jerusalem verringern zu wollen. Auch Frankreich kritisierte das Vorgehen des Innenministeriums. Hamuri sei in Jerusalem geboren und wolle dort leben. Dies müsse respektiert werden, erklärte das Außenministerium in Paris.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.