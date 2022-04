Nach Raketenbeschuss

Der Grenzübergang Erez im Norden des Gazastreifens (AFP / Mohammed Abed)

Die dem Verteidigungsministerium unterstehende Zivilverwaltung Cogat teilte mit, über eine Wiederöffnung des Übergangs Eres werde abhängig von der Sicherheitslage entschieden. Eine Beschäftigung in Israel ist für viele Menschen im Gazastreifen die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Laut einem aktuellen Bericht der Weltbank ist fast die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner arbeitslos.

Die Lage im Nahen Osten ist derzeit äußerst angespannt. Militante Palästinenser hatten in dieser Woche mehrfach Raketen aus dem Gaza-Streifen in Richtung Israel abgefeuert. Die Armee reagierte mit Luftangriffen. Zudem gab es Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der Polizei in Jerusalem.

