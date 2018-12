Der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist Amos Oz ist tot.

Wie seine Tochter auf Twitter mitteilte, starb der Autor, Journalist und Mitbegründer der politischen Bewegung "Peace Now" im Alter von 79 Jahren. Oz veröffentlichte über 30 Bücher, darunter 15 Romane sowie Erzählbände und Essays. Sein Werk wurde in 37 Sprachen übersetzt. In Deutschland wurde er bekannt mit den Romanen "Ein anderer Ort", "Allein das Meer" oder "Verse auf Leben und Tod". Oz war 1992 Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. 1998 wurde er für sein Gesamtwerk mit dem Israel-Preis ausgezeichnet.



Er galt als wichtigster Repräsentant der israelischen Literatur und aufgrund seines politischen Engagements als einer der großen Friedensvisionäre seines Landes. Dort löste er mit seinen literarischen Arbeiten wegen ihrer zeit- und gesellschaftskritischen Bezüge teils heftige Kontroversen aus.



