An der Grenze zum Libanon hat es einen Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz gegeben.

Ein Militärsprecher erklärte, man habe eine Gruppe bewaffneter Eindringlinge vertrieben. Dazu seien Schusswaffen, Panzer und Artillerie eingesetzt worden. Unter den israelischen Soldaten gebe es keine Verletzten. Medienberichten zufolge begab sich Ministerpräsident Netanjahu zu Beratungen ins Verteidigungsministerium. Zuvor hatte die Armee die Bewohner der Grenzregion aufgefordert, sicherheitshalber in ihren Häusern zu bleiben.



Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen, UNIFIL, bestätigte den Zwischenfall und rief zu größtmöglicher Zurückhaltung auf. Israel hatte seine Truppen in der Region zuletzt verstärkt, weil ein Racheakt für die mutmaßliche Tötung eines ranghohen Hisbollah-Mitglieds in Syrien befürchtet wurde.