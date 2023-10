Rauch steigt aus den Trümmern eines Gebäudes in Gaza-Stadt, das durch einen israelischen Luftangriff zerstört wurde. (AFP / MAHMUD HAMS)

Das israelische Militär hat seine Luftangriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Wie die Armee berichtete, wurden Hunderte Hamas-Kämpfer getötet. Wohngebäude wurden zerstört, darunter ein 14-stöckiges Hochhaus im Zentrum von Gaza, in dem Dutzende Wohnungen sowie Büros der Hamas untergebracht waren. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 300 Menschen getötet.

Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts sagte Ministerpräsident Netanjahu, Ziel sei es, vor allem die militärischen Kapazitäten der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad zu zerstören. Man richte sich auf einen langen Krieg ein. Weiter erklärte Netanjahu, Energielieferungen sowie die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen würden gestoppt. Zuvor hatte er in einer Ansprache erklärt, alle Orte, an denen die Hamas organisiert sei und sich verstecke, würden in Schutt und Asche gelegt. Israel werde Rache für diesen schwarzen Tag nehmen, so der Ministerpräsident. Netanjahu forderte zudem die Bewohner von Gaza auf, die Stadt zu verlassen.

Bei dem gestrigen Großangriff der Hamas waren nach Medienberichten rund 600 Israelis getötet worden. Etwa 2.000 wurden verletzt. Viele schweben noch in Lebensgefahr.

Offenbar hunderte Tote bei Gefechten in Israel

Auch auf israelischem Gebiet kommt es weiterhin zu Gefechten mit Hamas-Anhängern. Medien berichteten unter Berufung auf Beamte des Rettungsdienstes von hunderten Toten und zahlreichen Verletzten. Die israelische Armee erklärte, sie wolle die Grenzorte zum Gazastreifen in den nächsten 24 Stunden evakuieren. Tausende Soldaten seien im Einsatz. Unklar ist nach wie vor, wie viele Israelis von Hamas-Angreifern als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet.

Beschuss aus Libanon

Unterdessen griff die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vereinzelt vom Libanon aus Israel an. Man habe Artillerie-Geschosse "aus Solidarität" mit der Hamas abgefeuert, erklärte die schiitische Miliz. Als Reaktion beschoss wiederum die israelische Armee Stellungen im Südlibanon. Die Hisbollah-Miliz wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Hamas strebt nach Macht - Einigkeit in Israel

Möglicherweise habe die Hamas eine vermutete Schwäche Israels ausnutzen wollen. "Israel galt wegen der politischen Streitigkeiten als verwundbar." Zuletzt gab es immer wieder heftige Proteste gegen die Justizreform der Regierung Netanjahu. Selbst tausende Reservisten der israelischen Armee gaben an, nicht zum Dienst erscheinen zu wollen, sollten die Befugnisse des Obersten Gerichts beschränkt werden. Nun zeige sich das Land aber geeint. Sogar die Opposition habe Premierminister Netanjahu angeboten, zusammen zu regieren. Und die Reservistinnen und Reservisten erschienen zum Dienst, sagte Kitzler.

